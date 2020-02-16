Разогнался до «сотки»: по вине пьяного водителя в Ижевске его супруга получила тяжелые травмы

С октября женщина не приходит в сознание.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске направили в суд уголовное дело в отношении «пьяного водителя», по вине которого получила тяжёлые травмы его пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 12 октября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле «Фольксваген Туарег» по улице 10 лет Октября в Ижевске со стороны улицы Удмуртской в сторону улицы 40 лет Победы. Скорость автомобиля составляла около 100 км/час, при установленной в населённом пункте скорости в 60 км/час.

В автомобиле на переднем пассажирском сиденье сидела супруга обвиняемого не пристёгнутая ремнями безопасности. Приближаясь к перекрестку, машина вылетела с проезжей части и наехала на здание тяговой подстанции №23 МУП «ИжГЭТ». В результате пассажир автомобиля получила тяжёлые травмы и до настоящего времени находится на лечении, в сознание не приходила.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Устиновский районный суд.