Сотрудники Управления ФСБ по Удмуртской Республике опечатали цех, проводится разбирательство.

Ижевск. Удмуртия. Подпольный цех по производству сливочного масла обнаружили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В помещении в антисанитарных условиях расфасовывали растительно-сливочный спред в упаковки с маркировкой «Масло сливочное Крестьянское» производителя ИП Михайлов Д. А. В цеху обнаружили более 700 пачек поддельной продукции.

«По результатам лабораторных исследований, отобранных в ходе обследования, проба сливочного масла не соответствует ТР по показателям безопасности (БГКП, плесени и дрожжи, синегнойная палочка) и фальсификации (обнаружены растительные жиры)», – отметили специалисты.

Сотрудники Управления ФСБ по Удмуртской Республике опечатали цех, проводится разбирательство.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года продукцию производителя ИП Михайлов Д. А. обнаружили в одном из дошкольных образовательных учреждений Ижевска. Это масло также не соответствовало стандартам. Кроме того, данный предприниматель не зарегистрирован как производитель молочной продукции.