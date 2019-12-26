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Пешехода насмерть сбили на трассе между Игрой и Глазовом

13:10, 26 декабря, 2019
Ксения Чернова
Пешехода насмерть сбили на трассе между Игрой и Глазовом
13:10, 26 декабря, 2019
Ксения Чернова
131
0
#авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии
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На одежде мужчины, который шел по проезжей части, отсутствовали световозвращающие элементы.

Ижевск. Удмуртия. Пешехода насмерть сбили на 31 км трассы Игр – Глазов. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла вечером в среду, 25 декабря.

На территории Балезинского района 67-летний водитель «Фиат Дукато» сбил человека, который шел по проезжей части в попутном направлении. У 51-летнего пешехода на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

«Госавтоинспекция Удмуртии в очередной раз призывает пешеходов быть предельно внимательными на дороге! Необходимо иметь на одежде либо находящихся при вас предметах световозвращающие элементы. При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться, что водители транспортных средств видят вас и уступают дорогу», – отметили в дорожной полиции.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


13:10, 26 декабря, 2019
Ксения Чернова
131
0
#авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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