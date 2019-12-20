По фактам нарушения составили 7 протоколов.

Ижевск. Удмуртия. Коллекторов из 4 агентств накажут за настойчивые звонки на работу должнице из Удмуртии. Как рассказала журналистам заместитель главного судебного пристава Удмуртской Республики Ольга Владыкина, за помощью обратился работник кадровой службы организации, в которой работала женщина.

Коллекторы звонили в отдел кадров и просили передать должнице, что той необходимо с ними связаться. Выяснилось, что женщину разыскивали 4 организации, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности, из Новосибирска, Нижнего Новгорода и Москвы. По фактам нарушения составили 7 протоколов.

Дело в том, что коллекторы не могут звонить третьим лицам, кроме того, количество звонков и сообщений, которые они могут присылать, строго ограничено.

«В 2019 году мы отмечаем увеличение числа обращений, связанных с нарушением законодательства коллекторскими агентства. Если в 2018 году в наше управление поступило 195 обращений, то за аналогичный период этого года – 331», – отметила Владыкина.

Она связала это с тем, что жители теперь лучше осведомлены о своих правах.