Четыре человека пострадали в результате ДТП в Глазове

Авария произошла из-за небезопасного манёвра на перекрёстке.

Ижевск. Удмуртия. В Глазове произошло ДТП на улице Пряженникова. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла во вторник, 17 декабря, около 13:20 напротив дома №65 по улице Пряженникова. Водитель автомобиля «Хендай», 30-летний мужчина, на регулируемом перекрёстке при повороте налево столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Хендай», женщины 1957, 1992 и 1993 годов рождения, получили травмы; пассажир «ВАЗа», 47-летний мужчина, также был травмирован.

В Госавтоинспекции напомнили, что перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности, и только после выполнения этих требований приступить к манёвру.