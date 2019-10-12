Общая сумма переданных денежных средств составила более 200 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульскую фирму оштрафовали на 1 млн рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе разбирательства выяснилось, что один из руководителей компании «ГК Спецэлектрон» неоднократно передавал должностному лицу крупного промышленного предприятия города Сарапула денежные средства за общее покровительство и продвижение интересов фирмы.

«Общая сумма переданных денежных средств составила более 200 тыс. рублей», – отметили в прокуратуре.

Должностное лицо предприятия уже оштрафовали на 600 тыс. рублей, кроме того, у него конфисковали имущество на сумму более 800 тыс. рублей. После этого суд оштрафовал и саму компанию.

Кроме того, уголовное дело возбудили и в отношении посредника.