Женщина попала под колеса «ГАЗели» на улице Кирова в Ижевске

Пешехода госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. «ГАЗель» наехала на женщину в Ижевске. ДТП произошло 1 августа напротив дома №172 по улице Кирова, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода. В результате женщина 1947 года рождения получила травмы, её отвезли в больницу.