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Женщина попала под колеса «ГАЗели» на улице Кирова в Ижевске

10:45, 02 августа, 2019
Анна Торхова
Женщина попала под колеса «ГАЗели» на улице Кирова в Ижевске
10:45, 02 августа, 2019
Анна Торхова
164
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Пешехода госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. «ГАЗель» наехала на женщину в Ижевске. ДТП произошло 1 августа напротив дома №172 по улице Кирова, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода. В результате женщина 1947 года рождения получила травмы, её отвезли в больницу.

 

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:45, 02 августа, 2019
Анна Торхова
164
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#автомобиль

 

 

 


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