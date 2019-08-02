Женщина попала под колеса «ГАЗели» на улице Кирова в Ижевске

Пешехода госпитализировали.
Ижевск. Удмуртия. «ГАЗель» наехала на женщину в Ижевске. ДТП произошло 1 августа напротив дома №172 по улице Кирова, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода. В результате женщина 1947 года рождения получила травмы, её отвезли в больницу.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года