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Ижевчанка перевела на счета лже-сотрудников банка 140 тыс рублей

11:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
11:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
266
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#МВД\n#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги
Фото: blogg51.ru
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В полиции возбудили дело.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка перевела на счета мошенников более 140 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртии.

54-летняя женщина оставила заявку на получение кредита на сайте одного из банков. Через некоторые время в ее доме раздался звонок. Из трубки послышался мужской голос, который представился сотрудником банка. По его словам, заявку женщины одобрили, однако для перевода денежный средств на банковский счет потерпевшей, ей необходимо оплатить комиссию за транзакцию. Ижевчанка согласилась и перевела необходимую сумму.

Далее потерпевшей позвонила женщина, которая потребовала оплатить курьерские услуги и назвала номер счета. Жертва мошенников и на этот раз перечислила деньги.

«В целом под различными предлогами потерпевшая перевела на различные банковские счета более 140 000 рублей», - подытожили в пресс-службе.

В МВД возбудили дело.

 

 

11:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
266
0
#МВД\n#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги
МирТесен

 

 

 


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