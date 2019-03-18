Три человека погибли в Удмуртии от схода снега

Также за прошедший месяц пять человек получили травмы в результате падения снега со зданий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедший месяц от схода снега с крыш зданий погибли три человека. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил начальник главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

По его словам, также за это время пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту гибели человека в результате схода снега с крыши на улице Чайковского в Ижевске.

Также 1 марта жертвами снега стали два человека, которые получили травмы.

Кроме того, в Воткинске один человек пострадал от падения снега на торговые палатки.