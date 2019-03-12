В Сарапульском районе Удмуртии осудили замначальника отдела полиции

Мужчина использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд вынес приговор заместителю начальника отдела полиции «Каракулинское» МО МВД России «Сарапульский». Информацию об этом разместили на сайте суда.

Согласно материалам уголовного дела, зимой 2016 года подсудимый находился в доме со своим родственником, а также с подчинённым участковым, употребляя спиртные напитки.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, родственник подсудимого взял нож и ударил участкового в спину, причинив последнему легкий вред здоровью. Достоверно зная о совершённом родственником преступлении в отношении своего подчинённого, подсудимый решил скрыть данный факт от руководства отдела МВД Удмуртии, чтобы избежать проведения служебной проверки и дисциплинарного взыскания.

Подсудимый дал указание своим подчинённым провести проверку по факту получения потерпевшим ранения, скрыв от них истинные обстоятельства, а также потребовал инсценировать несчастный случай в быту. Самому потерпевшему велено было солгать об истинных причинах получения ранения.

После чего подчиненные взяли с потерпевшего и с его супруги объяснения, отразив в протоколе недостоверные сведения, инсценировали факт получения ранения — воткнули в снег металлический предмет, на который якобы упал потерпевший. Материал проверки был приобщён в номенклатурное дело, решение о возбуждении уголовного дела принято не было, а виновный в ранении полицейского избежал уголовной ответственности.

Суд, оценив совокупность представленных доказательств, признал подсудимого виновным по статье 285 УК России «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

Учитывая все обстоятельства, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев с возложением дополнительных обязанностей, способствующих исправлению осуждённого.