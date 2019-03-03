play
pause
  • $ 65.81 ↓
  • € 74.8 ↓

Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

14:10, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
14:10, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
237
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
Фото: susanin.news
237
0

Трагедия произошла на трассе Елабуга — Пермь.

Ижевск. Удмуртия. В результате ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека. Об этом сообщила в воскресенье, 3 марта, пресс-служба МВД по республике.

По предварительной информации, утром в воскресенье на 35-м км участка автодороги Елабуга – Пермь водитель легкового автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, выехал на «встречку». После чего машина столкнулась с грузовиком «Скания».

В результате ДТП водитель легковушки, 40-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. Два её пассажира погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сообщается, что на место происшествия выехал врио начальника УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев.

14:10, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
237
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска задохнулся под снегом

17:14, 26 февраля, 2019
3382

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

2741
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

2621
14:38, 28 февраля, 2019

Двое несовершеннолетних напились пива и ограбили пенсионерку в Ижевске

2496
16:45, 24 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2303
15:15, 28 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
4273

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

3218
10:15, 26 февраля, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

1889
16:54, 27 февраля, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

1272
19:14, 02 марта, 2019

Воронежский подросток купил автомобиль за билеты «банка приколов»

1128
11:20, 25 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
1928

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

1382
14:08, 02 марта, 2019

В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

1167
17:20, 25 февраля, 2019

«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

1038
19:00, 25 февраля, 2019

Жители Окинавы высказались против строительства нового аэродрома для войск США

847
18:45, 24 февраля, 2019