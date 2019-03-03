Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

Трагедия произошла на трассе Елабуга — Пермь.

Ижевск. Удмуртия. В результате ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека. Об этом сообщила в воскресенье, 3 марта, пресс-служба МВД по республике.

По предварительной информации, утром в воскресенье на 35-м км участка автодороги Елабуга – Пермь водитель легкового автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, выехал на «встречку». После чего машина столкнулась с грузовиком «Скания».

В результате ДТП водитель легковушки, 40-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. Два её пассажира погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сообщается, что на место происшествия выехал врио начальника УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев.