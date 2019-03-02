Один человек погиб в ДТП на границе Удмуртии и Пермского края

В связи с усложнившимися погодными условиями автолюбителей попросили воздержаться от поездок.

Воткинск. Удмуртия. Один человек погиб при столкновении фуры с иномаркой на границе Удмуртии и Пермского края. Об этом сообщил информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По предварительным данным, около 14:40 субботы, 2 марта, на 33 км дороги Воткинск – Кельчино «Тойота Королла» при обгоне врезалась во встречный грузовик «Мерседес». В результате ДТП 50-летний водитель легковушки погиб.

Представитель дорожной полиции добавил, что утром в субботу произошло ещё одно смертельное ДТП. В Ижевске на улице Азина автобус, перевозивший сотрудников одной из компаний, сбил пешехода. Мужчина, личность которого пока не установлена, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции отметили, что в связи с усложнившимися погодными условиями автолюбителям стоит воздержаться от поездок. Снегопад ухудшил видимость, а потепление привело к образованию гололедицы на дорогах.

«Если дорожная обстановка будет продолжать ухудшаться, будет введено ограничение на пассажирские перевозки, движение крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы», - отметили в дорожной полиции.