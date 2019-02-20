play
pause
  • $ 66.2 ↓
  • € 74.82 ↓

Жителя Ижевска обвинили в вовлечении в занятие проституцией подростков из сел

16:51, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
16:51, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
173
0
#МВД\n#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия\n#новости\n#несовершеннолетние\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
Фото: pixabay.com
173
0

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

 Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Установлено, что 39-летний безработный ижевчанин знакомился в соцсетях с девочками из сел и деревень. Мужчина предлагал им переехать в Ижевск и стать проститутками.

Отметим, что в 2016 году обвиняемый уже был условно осужден за такое же преступление. А в 2017 году он снова организовал точку по оказанию интимных услуг на улице Воткинское шоссе.

Мужчину задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

16:51, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
173
0
#МВД\n#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия\n#новости\n#несовершеннолетние\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
3839

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

3651
18:15, 14 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2481
11:05, 16 февраля, 2019

Принцесса Монако Стефания Гримальди может посетить Ижевск

2400
17:50, 13 февраля, 2019

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

2273
12:23, 19 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
4980

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

2361
10:40, 14 февраля, 2019

Фура протащила 2 км легковушку с пассажирами по трассе Уфа-Оренбург

1575
12:10, 13 февраля, 2019

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1495
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1335
09:45, 15 февраля, 2019

Стала известна стоимость туристического билета на Марс

09:30, 13 февраля, 2019
1011

Весь Судан остался без электричества

974
14:42, 16 февраля, 2019

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

821
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

797
12:30, 16 февраля, 2019

В МИД России прокомментировали сообщение об инсценировке химатаки в Сирии

715
13:45, 14 февраля, 2019