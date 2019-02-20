Жителя Ижевска обвинили в вовлечении в занятие проституцией подростков из сел

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Установлено, что 39-летний безработный ижевчанин знакомился в соцсетях с девочками из сел и деревень. Мужчина предлагал им переехать в Ижевск и стать проститутками.

Отметим, что в 2016 году обвиняемый уже был условно осужден за такое же преступление. А в 2017 году он снова организовал точку по оказанию интимных услуг на улице Воткинское шоссе.

Мужчину задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.