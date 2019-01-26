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Двух жителей Удмуртии подозревают в браконьерстве

12:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
12:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
55
0
#Кез\n#охота\n#Удмуртия\n#браконьеры\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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В настоящее время мужчины находятся в изоляторе временного содержания.

Кез. Удмуртия. Двоих жителей Кезского района задержали по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Мужчин задержали на дороге Дебесы – Кез во время рейдовых мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК России («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящее время подозреваемые находятся в изолятор временного содержания.

12:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
55
0
#Кез\n#охота\n#Удмуртия\n#браконьеры\n#происшествие

 

 

 


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