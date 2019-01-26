Двух жителей Удмуртии подозревают в браконьерстве

В настоящее время мужчины находятся в изоляторе временного содержания.

Кез. Удмуртия. Двоих жителей Кезского района задержали по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Мужчин задержали на дороге Дебесы – Кез во время рейдовых мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК России («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящее время подозреваемые находятся в изолятор временного содержания.