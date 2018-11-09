Школьницу из Воткинска заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

Следствие считает, что инцидент произошёл на почве ревности.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении 13-летней местной школьницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 9 ноября.

По данным следствия, на тот момент 14-летняя подозреваемая на почве ревности решила совершить в отношении знакомой 13-летней потерпевшей сексуальное насилие. В один из дней девочки встретились возле кафе в Воткинске, где подозреваемая с применением деревянной палки совершила в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Следователем принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В том числе изучается обстановка в семье девочек-подростков, условия их проживания и воспитания, а также по результатам расследования дадут оценку роли должностных лиц системы профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних Воткинска с точки зрения полноты принятых мер по предотвращению противоправного поведения.