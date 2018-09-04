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Суд обязал Минтранс Удмуртии расторгнуть договор с компанией, которая занималась эвакуацией автомобилей

16:53, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
16:53, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
523
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#УФАС\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Фото: arzik2
523
0

У индивидуального предпринимателя были долги.

Ижевск. Удмуртия. Суд в Удмуртии признал торги по определению компании, которая будет заниматься перемещением задержанных автомобилей на спецстоянку, не состоявшимися. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС.

По результатам рассмотрения дела установлено, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии не проверило наличия задолженности у участников конкурса, в результате к участию допущена компания, у которой она была (что является основанием для недопуска к участию в конкурсе, согласно условиям проведения конкурса), после чего с ней заключен договор.

Суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление частично, признав недействительными проведенные торги.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск в полном объеме, в том числе в части расторжения договора.

«Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность искового заявления, отказав в удовлетворении кассационной жалобы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

16:53, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
523
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#УФАС\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

 

 

 


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