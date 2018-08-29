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Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

15:35, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:35, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
1344
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#роддом\n#ребенок\n#происшествие
Фото: sledcom.ru
1344
0

По предварительной информации, трагедия произошла в роддоме 11 августа.

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка, которое разместили в местном СМИ «Аргументы и факты». Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла в ижевском роддоме №2 11 августа.

По данным проверки, беременная женщина наблюдалась в Увинской районной центральной больнице, откуда была госпитализирована в роддом.

«На следующий день произошла внутриутробная смерть ребенка», - сообщили в ведомстве.

15:35, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
1344
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#роддом\n#ребенок\n#происшествие

 

 

 


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