Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

По предварительной информации, трагедия произошла в роддоме 11 августа.

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка, которое разместили в местном СМИ «Аргументы и факты». Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла в ижевском роддоме №2 11 августа.

По данным проверки, беременная женщина наблюдалась в Увинской районной центральной больнице, откуда была госпитализирована в роддом.

«На следующий день произошла внутриутробная смерть ребенка», - сообщили в ведомстве.