В Удмуртии женщина несколько лет получала пособия за умершую родственницу

С 2014 года обвиняемая незаконно получила более 700 тыс. рублей.

Малая Пурга. Удмуртия. Жительница Малопургинского района Удмуртии 3,5 года получала пособия за умершую родственницу. За это время злоумышленнице выплатили 730 тыс. рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

64-летняя обвиняемая являлась опекуном своей престарелой тети. В 2014 году родственница скончалась, а племянница продолжила получать выплаты. Ей удалось захоронить тело умершей без документов и установленной процедуры.

О случившемся стало известно лишь в марте 2018 года, когда представители органов опеки пришли поздравлять пенсионерку с 90-летием.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

На земельный участок и автомобиль обвиняемой наложен арест.

Также проводится проверка в отношении должностных лиц органов опеки, которые ранее не выявили факт кончины пенсионерки.