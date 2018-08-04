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В Красноярском крае 18 человек стали жертвами крушения вертолета

12:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
12:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
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#нефть\n#Красноярск\n#Россия\n#трагедия\n#вертолет\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Борт перевозил нефтяников.

Игарка. Красноярский край. В Красноярском крае разбился вертолет, перевозивший нефтяников. В результате авиакатастрофы погибли все 18 человек, которые находились на борту, передает «Фонтанка.ру».

Трагедия произошла 4 августа в 06:00 по московскому времени. По предварительной информации, вертолет лопастями зацепился за груз, который был закреплен на другом вертолете.

После падения судно загорелось. Второй борт приземлился без повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Следователи изъяли полетную документацию и образцы топлива.

12:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
222
0
#нефть\n#Красноярск\n#Россия\n#трагедия\n#вертолет\n#происшествие

 

 

 


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