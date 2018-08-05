Житель Удмуртии погиб при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Соответствующую информацию разместили на официальном краевом портале.

Красноярский край. Житель Удмуртии погиб при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании Utair в Красноярском крае, говорится в документе, опубликованном на официальном портале субъекта. Трагедия произошла в субботу, 4 августа, в Туруханском районе.

Вертолет разбился в 180 км к северу от города Игарки, погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Среди погибших жители Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Башкирии, Томской, Омской и Самарской областей.

В «ЮТэйр» заявили, что вертолет потерпевший крушение был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

4 августа временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

«По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта», - сообщает RT.