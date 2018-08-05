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Житель Удмуртии погиб при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

10:55, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:55, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
1431
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#МЧС\n#Красноярск\n#Удмуртия\n#трагедия\n#вертолет\n#происшествие
Фото: Официальный портал Красноярского края
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Соответствующую информацию разместили на официальном краевом портале.

Красноярский край. Житель Удмуртии погиб при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании Utair в Красноярском крае, говорится в документе, опубликованном на официальном портале субъекта. Трагедия произошла в субботу, 4 августа, в Туруханском районе.

Вертолет разбился в 180 км к северу от города Игарки, погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Среди погибших жители Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Башкирии, Томской, Омской и Самарской областей.

В «ЮТэйр» заявили, что вертолет потерпевший крушение был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

4 августа временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

«По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта», - сообщает RT.

10:55, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
1431
0
#МЧС\n#Красноярск\n#Удмуртия\n#трагедия\n#вертолет\n#происшествие

 

 

 


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