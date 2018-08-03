Специалисты оборудовали в республике 6 карантинных постов.

Дебесы. Удмуртия. Кур в четырех населенных пунктах Удмуртии уничтожили из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики.

Напомним, в Удмуртии зарегистрировали несколько случаев заражения птичьим гриппом. Первое сообщение о падеже птицы поступило 30 июля из деревни Сепож Игринского района, 31 июля – из села Зура. Позже птичий грипп нашли у погибших кур в селе Дебёсы и деревне Тольён Дебесского района. Все фермеры покупали птицу у предпринимателя из Чувашской Республики.

«С целью недопущения распространения гриппа птиц в эпизоотических очагах <…> ветеринарными специалистами вся восприимчивая птица подвергнута эвтаназии, после чего птица, инвентарь, подстилка, помет сожжены на месте, проведена дезинфекция в хозяйствах и на прилегающей к ним территории», - отмечается в сообщении.

На территориях указанных населенных пунктов ввели карантин, установили 6 карантинных постов.