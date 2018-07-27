Лагерь «Волна» в Ижевске: родителям не возвращают деньги за путевки

Прокуратора рекомендует пострадавшим обращаться в министерство образования Удмуртии и в управления Роспотребнадзора.

Ижевск. Удмуртия. Лагерь «Волна» под Ижевском, где отравились дети, не возвращает родителям деньги за путевки. Об этом рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Ирина Комарова.

Почти все путевки, стоимостью 17 тыс. рублей, в этот лагерь были проданы и на вторую смену. Родителям для решения этой проблемы рекомендуют самостоятельно обращаться в министерство образования и науки Удмуртии и в управление Роспотребнадзора республики.

Напомним, что в начале июля во время первой смены в «Волне» отравились дети. На плохое самочувствие пожаловались пятеро. В итоге у одного из них был выявлен норовирус. Выяснилось, что база отдыха начал работать без санитарно-эпидемиологического разрешения.

В ходе проверки было установлено, что все сотрудники прошли соответствующий медосмотр, а у пятерых обнаружили норовирус. Также в лагере не в полном объеме обеспечена безопасность детей – плохое ограждение вдоль Ижевского пруда. На территории было много мусора, корпуса не оборудованы. Но более грубое нарушение – это то, что все сотрудники лагеря, за исключением директора, были приняты по гражданско-правовым договорам.

«Трудовые договоры не заключались, соответственно, ответственность за жизнь и здоровье детей никто не нес», - сказала Комарова.

Прокурор отметила, что в предыдущие годы таких нарушений не было.

Работа «Волны» приостановлена на 80 суток для устранения нарушений. В настоящее время расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг по организации детского отдыха не отвечающих безопасности жизни и отдыха потребителя»). По результатам прокурорской проверки внесено представление руководителю ООО «Спектр» (собственник лагеря) по устранению нарушений и в отношении руководителя возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.