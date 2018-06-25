В Удмуртии утонул школьник, пытавшийся переплыть Каму

Случай произошел 24 июня в Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утонул школьник, который с друзьями пытался переплыть Каму. Случай произошел 24 июня в Сарапуле, сообщил начальник регионального управления МЧС Петр Фомин.

«24 июня в Сарапуле в месте впадения реки большая Сарапулка утонул подросток. Он решил переплыть Каму. Двоих спасли проходящим катером», - сказал Фомин.

Он отметил, что школьник был выпускником 9 класса.

Также трагические случаи произошли в Глазовском и Увинском районах, где также на водных объектах погибли подростки.