Пробежавший по набережной Воткинска медвежонок вновь объявился

Зверя видели в Берёзовском лесу.

Ижевск. Удмуртия. Медвежонок объявился в Берёзовском лесу Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, видео с бегущим по набережной Воткинска медвежонком появилось в соцсетях в понедельник, 4 июня. Тогда сообщалось, что медвежонок прыгнул в пруд и поплыл в сторону Берёзовского леса.

Сообщается, что поздно вечером в среду, 6 июня, местная жительница увидела молодого зверя на тропинке, которая ведёт от пляжа в сторону Шарканского мыса и находится вблизи «тропы здоровья». При этом мишка испугался и убежал в лес.

По мнению специалиста, раньше медвежонок жил среди людей. Тем не менее, муниципалитет призывает гуляющих по лесу воткинцев до завершения операции по поимке животного быть осторожнее.