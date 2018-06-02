Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

Детское кресло спасло жизнь его юному пассажиру.

Ижевск. Удмуртия. В аварии с участием трех автомобилей в Удмуртии погиб мужчина. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло днем в субботу, 2 июня, на трассе Ижевск-Ува.

На дороге столкнулись «Камаз», «Сузуки» и «Шевроле Нива». В результате погиб мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем «Нивы». 2-летнего пассажира спасло детское кресло – ребенок получил травмы, но жизни чего не угрожает.

ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства аварии.