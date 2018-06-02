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Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

17:08, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
17:08, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Детское кресло спасло жизнь его юному пассажиру.

Ижевск. Удмуртия. В аварии с участием трех автомобилей в Удмуртии погиб мужчина. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло днем в субботу, 2 июня, на трассе Ижевск-Ува.

На дороге столкнулись «Камаз», «Сузуки» и «Шевроле Нива». В результате погиб мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем «Нивы». 2-летнего пассажира спасло детское кресло – ребенок получил травмы, но жизни чего не угрожает.

ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

17:08, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
1119
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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