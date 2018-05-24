Об этом сообщается на официальном сайте политического сообщества.

Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» приостановила членство в партии арестованного депутата Госсовета Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте политического сообщества.

Вопрос рассмотрели 24 мая на заседание президиума регионального политсовета регионального отделения партии.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Ижевские электрические сети» Сергея Владимировича Клементьева, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики [..] было принято решение о приостановлении его членства во Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - говорится в сообщении.

Членство будет приостановлено до установления результатов рассмотрения уголовного дела.

Напомним, что бывшего гендиректора электрических сетей заподозрили в трате денег муниципального предприятия на избирательную кампанию. После того как УФСБ по Удмуртии начало проверки, депутат с должности уволился и уехал из республики.

Правоохранителям удалось найти и задержать управленца, ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

В апреле 2018 года «Ижевские электрические сети» возглавил Сергей Лысенко, который ранее работал в ЗАО «Электросеть».

В феврале также поднимался вопрос о возможной продаже электросетей. На тот момент первый замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный отметил, что правильная сделка может быть выгодной для города.