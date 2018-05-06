Руководителя «Ижметмаша» оштрафовали за задержки по зарплате сотрудникам

Долг перед работниками предприятия в 5 млн рублей погашен после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района Ижевска провела проверку соблюдения руководством АО «Ижметмаш» требований трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, по коллективному обращению сотрудников предприятия проверялась своевременность выплаты заработной платы.

Установлено, что сумма задолженности по зарплате за январь-февраль 2018 года перед трудовым коллективом составляла 5 млн рублей. В связи с этим, прокуратура приняла комплекс мер. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по инициативе прокуратуры генеральный директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и оштрафованы.

Отмечается, что после этого задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объёме.