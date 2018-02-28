В Удмуртии мужчина попытался передать в колонию телефоны с помощью одного выстрела

Злоумышленник прикрепил сверток с телефонами к арбалетной стреле.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии попытался передать осужденным лечебно-исправительного учреждения два сотовых телефона с помощью одного выстрела. Так, мужчина прикрепил сверток с телефонами к арбалетной стреле, сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

Нарушителя задержали во время осмотра прилегающей к колонии территории.

Сотрудники арбалет изъяли, а в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Материалы направят в суд.