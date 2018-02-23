В Удмуртии осужденный заплатит штраф за пропаганду нацизма

У мужчины на плече нарисована татуировка в виде погона, орла, двух зигзагов и креста.

Завьялово. Удмуртия. В одной из колоний Удмуртии осужденный заплатит штраф за пропаганду и демонстрирование нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

У мужчины на левом плече «наколота» татуировка в виде погона, орла, двух зигзагов и креста с загнутыми концами. Злоумышленник не скрывал рисунка и ходил по колонии без верхней одежды, тем самым демонстрируя тату. При этом совместно с ним в отряде проживает более 100 осужденных.

Завьяловский районный суд назначил мужчине штраф 1000 рублей.