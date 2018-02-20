По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии на ликвидацию последствий разлива нефти направят 3 млн рублей. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в министерстве природных ресурсов и охране окружающей среды Удмуртской Республики.

«Разлив нефти из законсервированной скважины был обнаружен 30 августа 2017 года на участке государственного лесного фонда, расположенного в пяти километрах от деревни Пулыб Балезинского района», - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на значительную площадь пятна – около 200 кв м – угрозы для населения оно не представляет, поскольку поблизости нет водоемов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Деньги на ликвидацию выделят благодаря корректировке республиканской казны. Отметим, в целом, доходная часть бюджета Удмуртии на 2018 год увеличится на 3,5 млрд рублей, а расходная – 4,4 млрд рублей.