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      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      11:56, 02 февраля, 2018
      11:56, 02 февраля, 2018
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      #коррупция\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Алексей Чуршин
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      В действиях руководителей ведомств нашли нарушения антикоррупционного законодательства.

      Ижевск. Удмуртия. Бывшие главы Минздрава Алексей Чуршин и Минприроды Удмуртии Александр Нестеров покинули посты после представлений прокуратуры. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Удмуртской Республики Ришат Файзуллин.

      «Нами были проведены проверки, выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в их действиях, внесены представления. В ходе рассмотрения наших представлений ими были написаны заявления об увольнении с должностей», - рассказал Файзуллин.

      Напомним, и.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку в апреле 2017 года. Позже стало известно, что он может ответить за антиконкурентное соглашение между ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии».

      Руководивший министерством природы и окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров с 2014 года написал заявление об увольнении в декабре прошлого года.

      11:56, 02 февраля, 2018
      1361
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      #коррупция\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Алексей Чуршин

       

       

       

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