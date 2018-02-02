Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

В действиях руководителей ведомств нашли нарушения антикоррупционного законодательства.

Ижевск. Удмуртия. Бывшие главы Минздрава Алексей Чуршин и Минприроды Удмуртии Александр Нестеров покинули посты после представлений прокуратуры. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Удмуртской Республики Ришат Файзуллин.

«Нами были проведены проверки, выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в их действиях, внесены представления. В ходе рассмотрения наших представлений ими были написаны заявления об увольнении с должностей», - рассказал Файзуллин.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку в апреле 2017 года. Позже стало известно, что он может ответить за антиконкурентное соглашение между ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии».

Руководивший министерством природы и окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров с 2014 года написал заявление об увольнении в декабре прошлого года.