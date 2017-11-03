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      Бывший министр здравоохранения Чуршин может ответить за сговор между «Фармацией» и «Аптеками Удмуртии»

      08:30, 03 ноября, 2017
      08:30, 03 ноября, 2017
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      #медицина\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#торги
      Фото: sm-news.ru
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      Сейчас решение ФАС о заключении антиконкурентного соглашения обжалуется в арбитраже.

      Ижевск. Удмуртия. За антиконкурентное соглашение между ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» может ответить бывший министр здравоохранения республики Алексей Чуршин. Об этом журналистам в четверг, 2 ноября, рассказала заместитель руководителя Удмуртского УФАС России Елена Стерхова.

      Напомним, ФАС выявила сговор Минздрава, «Фармации» и «Аптек Удмуртии» при заключении госконтрактов. По словам Стерховой, в 2016 году министерство наделило «Фармацию» полномочиями по организации торгов для медицинских учреждений. При этом, обоими ГУПами руководил один человек, которого назначил Минздрав.

      «Фармация» проводит торги, то есть получает от всех медицинских учреждений заявки, формирует лоты, <…> определять победителя. Но раз у них директор один и тот же, он же заинтересован чтобы «Аптеки Удмуртии» как участник был победителем в этих торгах. Соответственно, у них идет обмен информацией», - рассказала Стерхова.

      Будучи спецорганизацией «Фармация» провела 1196 аукционов. «Аптеки Удмуртии» участвовали в 281 из них, став победителем в 185 случаях. В настоящее время у ГУПа нет специального статуса. «Мы признали министерство здравоохранения, ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» нарушившим статью 17 закона «О защите конкуренции» путем заключения антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий участия в торгах для «Аптек Удмуртии», - сообщила заместитель руководителя регионального УФАС. В настоящее время решение обжалуется в арбитраже.

      Привлечь к административной ответственности «антимонопольщики» намерены Алексея Чуршина – именно он в то время руководил министерством здравоохранения Удмуртской Республики. Ему грозит штраф от 20 до 50 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет.

      08:30, 03 ноября, 2017
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      #медицина\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#торги

       

       

       

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