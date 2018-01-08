Семь человек пострадали в аварии с двумя легковушками на трассе в Удмуртии

Виновник аварии не справился с управлением и выехал на «встречку».

Ижевск. Удмуртия. В Шарканском районе в результате дорожно-транспортной аварии пострадали семь человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике, на трассе столкнулись два легковых автомобиля.

По информации ведомства, ДТП произошло 7 января примерно в 14:40 на 25 километре дороги «Воткинск – Шаркан». Водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с машиной «Шевроле Нива».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил один из водителей машин, а также пассажиры обеих легковушек: три женщины 50-ти, 60-ти и 62-х лет, двадцатишестилетняя девушка, девятилетняя девочка и тридцатисемилетняя женщина.

В настоящее время, отметили в Госавтоинспекции, двое из пострадавших находятся в больнице.