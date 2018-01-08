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      Семь человек пострадали в аварии с двумя легковушками на трассе в Удмуртии

      12:53, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      12:53, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      1202
      0
      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#люди\n#травматизм\n#происшествие
      Фото: УГИБДД по УР
      1202
      0

      Виновник аварии не справился с управлением и выехал на «встречку».

      Ижевск. Удмуртия. В Шарканском районе в результате дорожно-транспортной аварии пострадали семь человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике, на трассе столкнулись два легковых автомобиля.  

      По информации ведомства,  ДТП произошло 7 января примерно в 14:40 на 25 километре дороги «Воткинск – Шаркан». Водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с машиной «Шевроле Нива».  

      В результате аварии травмы различной степени тяжести получил один из водителей машин, а также пассажиры обеих легковушек: три женщины 50-ти, 60-ти и 62-х лет, двадцатишестилетняя девушка, девятилетняя девочка и тридцатисемилетняя женщина.    

      В настоящее время, отметили в Госавтоинспекции, двое из пострадавших находятся в больнице. 

      12:53, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      1202
      0
      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#люди\n#травматизм\n#происшествие

       

       

       

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