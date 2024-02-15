В Удмуртии осудили водителя автокрана, по вине которого девочку ударило массивным крюком

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии огласили приговор в отношении водителя автокрана, по вине которого девочка получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Несчастный случай произошёл в сентябре 2023 года. Видитель автокрана перед тем, как начать движение, не привел краноманипуляторную установку в положение для транспортировки, в результате чего стрела развернулась в сторону обочины. В этот момент рядом шла девочка, которую ударило по затылку грузоподъёмным крюком. Ребёнок получила травму, которая обернулась для неё тяжким вредом для здоровья.

Суд в качестве наказания назначил мужчине обязательные работы.