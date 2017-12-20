Похитителя снеговика задержали в Можге

За сведения о злоумышленнике ранее было обещано вознаграждение.

Можга. Удмуртия. В Можге задержали мужчину, который похитил надувного снеговика. Об этом в группе в соцсети ВКонтакте написали представители Можгинского хлебокомбината.

Дело в том, что снеговика украли с фирменного ларька предприятия.

«В микрорайоне завода Свет даже не успели полностью разместить элементы новогоднего украшения, как в ночь с 13 на 14 декабря неизвестные похитили праздничную надувную фигуру снеговика, располагавшуюся на крыше хлебной лавки», - говорится в сообщении.

Предприятие объявило награду за сведения о снеговике и его похитителе. В понедельник, 18 декабря, сотрудники полиции возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

«В этот же день был задержан подозреваемый молодой человек 1999 года рождения», - добавили представители хлебокомбината.