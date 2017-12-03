Два интернет-казино ликвидировали в Воткинске

Их организатор задержан.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска организовал в своем городе игорный бизнес.

Как сообщается, 41-летний мужчина при помощи двух своих знакомых устроил два заведения для интернет-игр. Одно из них находилось в нежилом помещении по ул. С. Разина, второе - в бывшем торговом павильоне по ул. 1 Мая. Заведения действовали больше года, и приносили владельцк доход, сумма которого сейчас устанавливается следствием.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников республиканского МВД и бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Удмуртии мужчина был задержан. Во время обысков у него изъяли 25 комплектов игрового оборудования, 39 игровых консолей, 14 мониторов, 1 видеорегистратор, 2 ноутбука, 1 системный блок, 4 жестких диска, 6 флеш-карт и 7 мобильных телефонов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.