Около 300 тыс рублей похитил бывший руководитель одного из предприятий Камбарки

Он оформлял фиктивные трудовые договоры, а зарплату забирал себе.

Камбарка. Удмуртия. Бывший руководитель МУП «Городские канализационные очистные сооружения» в Камбарке похитил у предприятия 285 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, он оформлял с жителями фиктивные трудовые договоры.

Руководитель заключал с людьми контракты, однако трудовые обязанности никто не выполнял. Всю начисленную зарплату злоумышленник забирал себе.

Подсудимый вину полностью признал. Ему назначили лишение свободы на 1 год и 6 месяцев условно и штраф 10 тыс. рублей.