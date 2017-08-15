  • $ 59.8 ↓
  • € 70.66 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Источник: руководителя городского центра «Подросток» в Ижевске задержали из-за финансовых махинаций

      19:12, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      19:12, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      198
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: vk.com/gcpodrostok
      198
      0

      Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.

      Ижевск. Удмуртия. Руководителя городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева задержали в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

      По его словам, задержание может быть связано с махинациями при использовании средств федерального гранта, полученного еще прежним руководством центра. Речь идет о гранте за проект «Город, которому ты нужен». Центр получил из федеральной казны 2 млн рублей на реабилитацию подростков, совершивших преступление.

      Пока «Сусанин» не располагает комментариями правоохранительных органов и представителей администрации города, в подчинении которой находится «Подросток».

      19:12, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      198
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      14:55, 08 августа, 2017
      6876

      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      4983
      13:00, 13 августа, 2017

      Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

      3972
      14:00, 11 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      2810
      12:05, 14 августа, 2017

      Находящегося в федеральном розыске неплательщика алиментов из Ижевска задержали в ХМАО

      2697
      16:07, 08 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      8014

      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      1261
      14:52, 11 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      1207
      11:10

      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      1003
      18:58, 10 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      934
      09:05, 09 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      3116

      Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

      789
      16:39, 11 августа, 2017

      Apple запатентовала новый iPhone

      764
      12:00, 09 августа, 2017

      Хакеры слили в сеть сценарий пятой серии нового сезона «Игры престолов»

      726
      09:05, 08 августа, 2017

      Турция пригрозила санкциями в ответ на запрет ввоза томатов в Россию

      704
      11:20, 10 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: ремонт лестницы на набережной и штраф для самарского перевозчика

      Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

      14 августа, 2017

      Тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске

      14 августа, 2017