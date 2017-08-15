Источник: руководителя городского центра «Подросток» в Ижевске задержали из-за финансовых махинаций

Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева задержали в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, задержание может быть связано с махинациями при использовании средств федерального гранта, полученного еще прежним руководством центра. Речь идет о гранте за проект «Город, которому ты нужен». Центр получил из федеральной казны 2 млн рублей на реабилитацию подростков, совершивших преступление.

Пока «Сусанин» не располагает комментариями правоохранительных органов и представителей администрации города, в подчинении которой находится «Подросток».