105 тыс рублей штрафа выплатит житель Ижевска за создание пяти фирм-однодневок

Мужчина через подставных лиц создал общества с ограниченной ответственностью «Вегас», «СИП», «Салар», «Авалон» и «Стройиндустрия».

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за создание пяти фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что летом 2015 года мужчина через подставных лиц создал общества с ограниченной ответственностью «Вегас», «СИП», «Салар», «Авалон» и «Стройиндустрия». Он предоставил в единый государственный реестр юридических лиц ложные сведения об исполнительном органе указанных организаций.

Его признали виновным по части 1 статьи 173.1 УК России («Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах»). Мужчину оштрафовали на 105 тыс. рублей.