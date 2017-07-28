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      105 тыс рублей штрафа выплатит житель Ижевска за создание пяти фирм-однодневок

      17:05, 28 июля, 2017
      17:05, 28 июля, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие\n#подделка документов
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      Мужчина через подставных лиц создал общества с ограниченной ответственностью «Вегас», «СИП», «Салар», «Авалон» и «Стройиндустрия».

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за создание пяти фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Установлено, что летом 2015 года мужчина через подставных лиц создал общества с ограниченной ответственностью «Вегас», «СИП», «Салар», «Авалон» и «Стройиндустрия». Он предоставил в единый государственный реестр юридических лиц ложные сведения об исполнительном органе указанных организаций.

      Его признали виновным по части 1 статьи 173.1 УК России («Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах»). Мужчину оштрафовали на 105 тыс. рублей. 

      17:05, 28 июля, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие\n#подделка документов

       

       

       

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