Омскую компанию оштрафовали за поставку некачественного масла из Удмуртии

В суд обратились представители регионального управления Роспотребнадзора.

Омск. Омская область. Суд оштрафовал омский «Торговый дом «Шкуренко» на 700 тыс. рублей за поставку некачественного масла из Удмуртии и Подмосковья. Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитража Омской области.

Согласно документу, в суд обратились представители регионального управления Роспотребнадзора. Они обнаружили партию некачественного продукта производства «Ува-молоко» в Большекулачинском доме-интернате.

«В соответствии с протоколом лабораторных испытаний <…> данный образец пробы не соответствует требованиям ГОСТ <…>, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла жирами растительного происхождения», - говорится в решении суда.

Кроме того «Торговый дом «Шкуренко» поставлял в магазины сети «Холлифуд» фальсификат из Подмосковья. Суд учел также, что ранее компанию уже привлекали к административной ответственности за подобные нарушения, и оштрафовал её. Руководитель ТД «Шкуренко» подал апелляцию, но получил отказ.