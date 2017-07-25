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      Студент ижевского вуза может угодить в тюрьму на 4 года за кражу коробки для пожертвований

      11:20, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:20, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#пожертвования\n#грабеж\n#деньги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      124
      0

      Молодого человека обвиняют в грабеже.

      Ижевск. Удмуртия. 17-летний студент ижевского вуза может угодить за решетку на 4 года за кражу коробки для пожертвований. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, молодого человека обвиняют в грабеже.

      Известно, что двое товарищей в конце мая зашли в магазин. Один из них похитил коробку с деньгами, которая принадлежала благотворительному фонду.

      Злодеев задержали по горячим следам. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК России («Грабеж»).

      «В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - говорится в сообщении полицейских. 

      11:20, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#пожертвования\n#грабеж\n#деньги\n#происшествие

       

       

       

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