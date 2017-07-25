Студент ижевского вуза может угодить в тюрьму на 4 года за кражу коробки для пожертвований

Молодого человека обвиняют в грабеже.

Ижевск. Удмуртия. 17-летний студент ижевского вуза может угодить за решетку на 4 года за кражу коробки для пожертвований. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, молодого человека обвиняют в грабеже.

Известно, что двое товарищей в конце мая зашли в магазин. Один из них похитил коробку с деньгами, которая принадлежала благотворительному фонду.

Злодеев задержали по горячим следам. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК России («Грабеж»).

«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - говорится в сообщении полицейских.