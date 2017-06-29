Около 1000 замечаний выявили активисты ОНФ в Удмуртии при проверке жилья для переселенцев

Ошибки, которые допустили при строительстве, поделили на две группы.
Ижевск. Около 1000 замечаний выявили активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии при проверке домов для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба ОНФ, ошибки, которые допустили при строительстве, поделили на две группы.
Первая - качество построенного или приобретенного жилья, когда при эксплуатации выявляются строительные дефекты. Вторая - отклонения от строительных норм и правил, проектной документации.
Рабочая группа была создана по распоряжению врио главы Удмуртии. Ее возглавил руководитель Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов, в состав вошли представители Минэнерго, управления Роспотребнадзора по Удмуртии, ОНФ и главы муниципалитетов.
Сейчас в списке значится 204 дома.
Напомним, что после назначения на пост врио главы Удмуртии Александр Бречалов посетил Малопургинский район, где в деревне Кечево побывал в доме с туалетом на улице. Также руководитель региона обратил внимание на подобные дома в райцентре. Итогом поездки стало совещание, на котором высказался и Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин. Он сообщил главе Малопургинского района Светлане Колодкиной, что вся информация, которая попадет к нему, будет отправлена в правоохранительные органы.
«Вся информация попадет в правоохранительные органы для дальнейшего анализа. Кроме того, мне нужна информация кому переданы земельные участки на месте снесенных домов. Есть ощущение, что такая суетливость при выселении людей из домов была из-за того, что у кого-то, возможно, загорелись глаза на эти участки. Нужна информация как по процедуре передачи, так и пофамильно, кому сейчас принадлежат участки», - сказал Дмитрий Мусин.
Позднее в Малопургинском районе из-за строительства некачественных домов для переселенцев возбудили уголовное дело.
Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с "удобствами" на улице
Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков. Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о.
Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.