Около 1000 замечаний выявили активисты ОНФ в Удмуртии при проверке жилья для переселенцев

Ошибки, которые допустили при строительстве, поделили на две группы.

Ижевск. Около 1000 замечаний выявили активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии при проверке домов для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба ОНФ, ошибки, которые допустили при строительстве, поделили на две группы.

Первая - качество построенного или приобретенного жилья, когда при эксплуатации выявляются строительные дефекты. Вторая - отклонения от строительных норм и правил, проектной документации.

Рабочая группа была создана по распоряжению врио главы Удмуртии. Ее возглавил руководитель Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов, в состав вошли представители Минэнерго, управления Роспотребнадзора по Удмуртии, ОНФ и главы муниципалитетов.

Сейчас в списке значится 204 дома.

Напомним, что после назначения на пост врио главы Удмуртии Александр Бречалов посетил Малопургинский район, где в деревне Кечево побывал в доме с туалетом на улице. Также руководитель региона обратил внимание на подобные дома в райцентре. Итогом поездки стало совещание, на котором высказался и Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин. Он сообщил главе Малопургинского района Светлане Колодкиной, что вся информация, которая попадет к нему, будет отправлена в правоохранительные органы.

«Вся информация попадет в правоохранительные органы для дальнейшего анализа. Кроме того, мне нужна информация кому переданы земельные участки на месте снесенных домов. Есть ощущение, что такая суетливость при выселении людей из домов была из-за того, что у кого-то, возможно, загорелись глаза на эти участки. Нужна информация как по процедуре передачи, так и пофамильно, кому сейчас принадлежат участки», - сказал Дмитрий Мусин.

Позднее в Малопургинском районе из-за строительства некачественных домов для переселенцев возбудили уголовное дело.

Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с "удобствами" на улице Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков. Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о.