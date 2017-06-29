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      Каракулинского чиновника наказали за премирование самого себя

      12:35, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      12:35, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
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      #Каракулино\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие
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      Мужчину признали виновным в самоуправстве.

      Каракулино. Удмуртия. Главу муниципального образования «Каракулинское» привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      В ходе проверки сотрудники надзорного органа выяснили, что чиновник в декабре 2016 года выписал сам себе премию.

      «Такая ситуация влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение главой поселения должностных обязанностей и может послужить основанием для злоупотребления служебным положением и должностными полномочиями главой муниципального образования», - считают в прокуратуре.

      Мужчину признали виновным в самоуправстве и вынесли ему предупреждение.

      Стоит отметить, что по данным официального сайта Каракулинского района, главой МО «Каракулинское» является 34-летний Сергей Рыбин. 

      12:35, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      410
      0
      #Каракулино\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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