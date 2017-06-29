Каракулинского чиновника наказали за премирование самого себя

Мужчину признали виновным в самоуправстве.

Каракулино. Удмуртия. Главу муниципального образования «Каракулинское» привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе проверки сотрудники надзорного органа выяснили, что чиновник в декабре 2016 года выписал сам себе премию.

«Такая ситуация влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение главой поселения должностных обязанностей и может послужить основанием для злоупотребления служебным положением и должностными полномочиями главой муниципального образования», - считают в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в самоуправстве и вынесли ему предупреждение.

Стоит отметить, что по данным официального сайта Каракулинского района, главой МО «Каракулинское» является 34-летний Сергей Рыбин.