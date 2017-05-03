Минздрав Удмуртии: заболевшим в лагере «Дружба» поставили диагноз ротавирусная инфекция

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ижевск. Удмуртия. Заболевшим в лагере «Дружба» детям и взрослым поставили диагноз ротавирусная инфекция. Об этом сообщает официальный сайт Минздрава Удмуртии.

В министерстве отмечают, что в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 76 пострадавших, 66 из которых несовершеннолетние.

Напомним, о случившемся стало известно утром, 2 мая. Участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» стали жаловаться на рвоту, температуру, жидкий стул.

Более 60 человек отравились в детском лагере в Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-02.

Позднее по факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Среди пострадавших - школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов. Вечером, 2 мая, в пресс-службе Минздрава сообщили предварительный диагноз отравившихся детей – «вирусная диарея». 246 здоровых детей во вторник отправили по домам.

Помимо медиков на территории лагеря работали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, СКР по Удмуртии, правительства, Минздрава и администрации Ижевска.