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      Минздрав Удмуртии: заболевшим в лагере «Дружба» поставили диагноз ротавирусная инфекция

      10:06, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      10:06, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      413
      0
      #дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии\n#школьники\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      413
      0

      Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

      Ижевск. Удмуртия. Заболевшим в лагере «Дружба» детям и взрослым поставили диагноз ротавирусная инфекция. Об этом сообщает официальный сайт Минздрава Удмуртии.

      В министерстве отмечают, что в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 76 пострадавших, 66 из которых несовершеннолетние.

      Напомним, о случившемся стало известно утром, 2 мая. Участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» стали жаловаться на рвоту, температуру, жидкий стул.

      Более 60 человек отравились в детском лагере в Удмуртии

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-02.

      Позднее по факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Среди пострадавших - школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов. Вечером, 2 мая, в пресс-службе Минздрава сообщили предварительный диагноз отравившихся детей – «вирусная диарея». 246 здоровых детей во вторник отправили по домам.

      Помимо медиков на территории лагеря работали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, СКР по Удмуртии, правительства, Минздрава и администрации Ижевска.

      Минздрав Удмуртии о нарушениях в организации чемпионата, где отравились дети

      76 человек отравились во время чемпионата России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", который проходил в Ижевске. Во вторник, 2 мая, о происшествии стало известно от пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике. Вечером вторника, 2 мая, стало известно и точное количество людей, находившихся в лагере "Дружба" на момент отравления.

      10:06, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      413
      0
      #дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии\n#школьники\n#происшествие
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