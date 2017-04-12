Ижевчанин заплатил штраф 106 тыс рублей за организацию «фирм-однодневок»

По информации УФСБ России по Удмуртии, мужчине удалось создать 6 таких компаний.

Ижевск. Житель Ижевска заплатил штраф 106 тыс. рублей за организацию фирм-однодневок. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчине удалось создать 6 таких компаний.

Известно, что в 2016 году он продал их. Стоимость составляла от 30 до 50 тыс. рублей.

В итоге следственным отделом регионального управления ФСБ России было возбуждено и расследовано шесть уголовных дел по части 1 статьи 173.1 УК России.

В ходе следствия подтвердилась причастность мужчины к указанной противоправной деятельности, установлены номинальные директора указанных «фирм-однодневок».