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      Ижевчанин заплатил штраф 106 тыс рублей за организацию «фирм-однодневок»

      17:25, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:25, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      325
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      325
      0

      По информации УФСБ России по Удмуртии, мужчине удалось создать 6 таких компаний.

      Ижевск. Житель Ижевска заплатил штраф 106 тыс. рублей за организацию фирм-однодневок. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчине удалось создать 6 таких компаний.

      Известно, что в 2016 году он продал их. Стоимость составляла от 30 до 50 тыс. рублей.

      В итоге следственным отделом регионального управления ФСБ России было возбуждено и расследовано шесть уголовных дел по части 1 статьи 173.1 УК России.

      В ходе следствия подтвердилась причастность мужчины к указанной противоправной деятельности, установлены номинальные директора указанных «фирм-однодневок».

      17:25, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      325
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
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