Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Ижевск. Житель Ижевска не смог уехать на отдых во Вьетнам из-за долгов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, мужчина не выплатил 40 тыс. рублей алиментов.

В федеральной службе отметили, что житель столицы Удмуртии, запланировал поездку, купил путевку, а долги оплатил в последнюю очередь.

«Только после того как приобрёл путёвку гражданин А. оплатил долг и пришёл к судебному приставу с чеком об оплате, сообщив, что через два дня улетает во Вьетнам», - говорится в сообщении.

Однако в ФССП ему пояснили, что процедура снятия ограничения занимает длительное время, примерно две недели после полного погашения задолженности.