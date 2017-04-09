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      Житель Ижевска не смог уехать на отдых во Вьетнам из-за долгов

      14:40, 09 апреля, 2017
      14:40, 09 апреля, 2017
      323
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      #отдых\n#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вьетнам
      Фото: pixabay.com/Macdongtran
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      Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

      Ижевск. Житель Ижевска не смог уехать на отдых во Вьетнам из-за долгов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, мужчина не выплатил 40 тыс. рублей алиментов.

      В федеральной службе отметили, что житель столицы Удмуртии, запланировал поездку, купил путевку, а долги оплатил в последнюю очередь.

      «Только после того как приобрёл путёвку гражданин А. оплатил долг и пришёл к судебному приставу с чеком об оплате, сообщив, что через два дня улетает во Вьетнам», - говорится в сообщении.

      Однако в ФССП ему пояснили, что процедура снятия ограничения занимает длительное время, примерно две недели после полного погашения задолженности.

      14:40, 09 апреля, 2017
      323
      0
      #отдых\n#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вьетнам
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