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      Оперативные мероприятия прошли в Минприроды Удмуртии

      09:27, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:27, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      676
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия
      676
      0

      Информацию подтвердил глава ведомства.

      Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия в министерстве природы Удмуртии. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

      «Были проведены оперативные мероприятия в Минприроды», - сообщил собеседник агентства.

      По его словам, мероприятия прошли в среду, 5 апреля. Какие именно спецслужбы работали в ведомстве и с чем связаны мероприятия, не сообщается. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров факт обысков подтвердил.

      09:27, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      676
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия
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