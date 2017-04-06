Оперативные мероприятия прошли в Минприроды Удмуртии

Информацию подтвердил глава ведомства.

Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия в министерстве природы Удмуртии. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

«Были проведены оперативные мероприятия в Минприроды», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, мероприятия прошли в среду, 5 апреля. Какие именно спецслужбы работали в ведомстве и с чем связаны мероприятия, не сообщается. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров факт обысков подтвердил.