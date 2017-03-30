Скончалась ветеран Минфина Удмуртии Валентина Черепанова

Прощание с ней пройдет в пятницу, 31 марта.

Ижевск. Удмуртия. Скончалась ветеран министерства финансов Удмуртии Валентина Черепанова. Она ушла из жизни в возрасте 68 лет в среду, 29 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Черепанова имела звание ветеран труда Удмуртской Республики, награждена Почетной грамотой региона, нагрудным знаком министерства финансов России «Отличник финансовой работы».

«Валентина Михайловна была высочайшим организатором и профессионалом, вдумчивым и компетентным специалистом, способным решать сложные, масштабные задачи. Сотрудники и ветераны Министерства финансов Удмуртской Республики выражают глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Валентине Михайловне – замечательном, сердечном, светлом человеке, беззаветно преданном любимому делу и любящем людей, навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении пресс-службы Минфина Удмуртии.

Прощание с Валентиной Черепановой пройдет в пятницу, 31 марта, в 12:00, в Ижевске, по адресу улица Буммашевская, 7/3 (похоронный дом «Вознесение»).