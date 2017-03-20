Владельца кафе в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве

Пятеро из потерпевших были несовершеннолетними.

Дебесы. Удмуртия. Владельца кафе «Шоколад» в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, пятеро из его жертв были несовершеннолетними.

По данным следствия, летом 2012 года обвиняемый обманул 18-летнюю официантку и отвез на кладбище, где изнасиловал. В декабре 2015 года он познакомился в кафе с двумя 16-летними студентками техникума. Затем он по очереди выводил девушек во внутренний двор заведения и насиловал в кочегарке. В 2015 -2016 году обвиняемый вступил в половую связь с тремя студентками техникума в возрасте от 14 до 15 лет, с которыми также познакомился в кафе «Шоколад». Однако потерпевшие в полицию не обратились.

В сентябре 2016 года злоумышленника задержали по подозрению в вымогательстве 500 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела в правоохранительные органы поступила информация о ранее совершенных им Дебесах преступлениях в отношении несовершеннолетних девушек. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

В рамках расследования следователем проведен осмотр в кафе «Шоколад».

«Выявлены многочисленные серьезные нарушения закона, в том числе продажа алкогольных напитков несовершеннолетним, в том числе в ночное время. Нарушения, продолжавшиеся в течение длительного времени, не получили должного реагирования со стороны контролирующих органов, не проводилась профилактическая работа органами местного самоуправления и сотрудниками районного отдела полиции. В связи с этим следователем в адрес главы Удмуртской Республики и Министра внутренних дел Удмуртской Республики внесены представления», - говорится в сообщении.

37-летннему мужчине предъявили обвинение по части 1, пункта «а» части 3 статьи 131 УК России («Изнасилование»), по части 4 статьи 134 УК России («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), а также пунктам «а», «г» части 2 статьи 163 УК России («Вымогательство»).