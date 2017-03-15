31-летнему мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Игра. Удмуртия. Житель Игринского района предстанет пред судом за сексуальное насилие несовершеннолетней, которое было совершено 7 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что 16 октября 2009 года около 13:00 14-летня девочка шла из школы домой. Злоумышленник увидел ее на окраине деревни и последовал за ней. Догнав девочку в безлюдном месте, он напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

Оперативно-розыскные, следственные и технические мероприятия по раскрытию этого преступления не прекращалось до настоящего времени. На момент, когда было установлено, что житель поселка Факел имеет отношение к этому делу, он находился за решеткой за другое преступление.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

31-летнему мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.